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مسؤول : مجلس ذي قار يصوت في جلسته المقبلة على اكمال مشروع ماء العكيكة الكبير
2018/07/09 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

قال مدير ناحية كرمة بني سعيد ( صادق علي ) اليوم ان مجلس المحافظة وافق على ادراج مشروع ماء العكيكة الكبير على جدول اعماله للتصويت على اكماله ضمن موازنة العام الحالي .

شبكة اخبار الناصرية:

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