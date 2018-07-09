مسؤول : مجلس ذي قار يصوت في جلسته المقبلة على اكمال مشروع ماء العكيكة الكبير

2018/07/09 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

قال مدير ناحية كرمة بني سعيد ( صادق علي ) اليوم ان مجلس المحافظة وافق على ادراج مشروع ماء العكيكة الكبير على جدول اعماله للتصويت على اكماله ضمن موازنة العام الحالي .





شبكة اخبار الناصرية:

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