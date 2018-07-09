عندليب الفرات يتوج بلقب الدوري العراقي للصالات للمرة السابعة على التوالي

2018/07/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم عندليب الفرات في الفترة الأولى بأربعة أهداف، قبل ان يضيف هدفين في الفترة الثانية، لتنتهي المواجهة بسداسية بيضاء ، وحقق فريق نفط الجنوب المركز الثالث، بتغلبه على القوة الجوية 6-1، امس السبت، في المباراة التي أقيمت على ذات القاعة.وحضر المباراة جمهور غفير اكتظت به مدرجات القاعة، إلى جانب حضور رسمي ضم شخصيات رياضية وحكومية .بحسب اتحاد الكرة.وشهدت المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة الصالات، مستوى رائع قدمة الفريقان، نظرا لتواجد لاعبي المنتخبات الوطنية و المحترفين من مصر وإيران في صفوفهما، مما أضاف للقاء طابع الندية والسرعة في نقل الكرات، وتشكيل هجمات خطرة نتج عنها تسجيل 8 أهداف لكلا الطرفين.وقاد المباراة طاقم تحكيم دولي مؤلف من الحكم هاوكار سالار وعمار فاضل ومحمد عبد الله وعلي فاروق والحكم الاتحاد فاضل غبن .انتهى ع.خ

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