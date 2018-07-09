الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلف الموظفين

2018/07/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم الاثنين :"انه تم صرف الدفعة الثالثة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 6464 موظفاً".وأوضح البيان" ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى د.م

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