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2018/07/09 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مركز المصالحة الروسي، ارتفاع عدد البلدات المنضمة للهدنة في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا إلى 90 بلدة بعد انضمام 16 بلدة في محافظة درعا وبلدة واحدة في محافظة السويداء إلى الهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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