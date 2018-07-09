الدوري الإنجليزي يحتكر لاعبي الدور النصف النهائي لكأس العالم

2018/07/09 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جميع الدوريات الأوروبية والعالمية من حيث عدد اللاعبين الذين سيخوضون الدور النصف النهائي من كأس العالم، بالإضافة لاحتلال الأندية الإنجليزية المركز الأول كأكثر الأندية تصديرا للاعبين في هذا الدور.

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