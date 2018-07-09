قطر تكشف تفاصيل الصفقة التي تم نقلها إلى إسرائيل

2018/07/09 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، اقتراحا أمام إسرائيل لوقف الاحتجاجات الفلسطينية في قطاع غزة.

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