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قطر تكشف تفاصيل الصفقة التي تم نقلها إلى إسرائيل
2018/07/09 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، اقتراحا أمام إسرائيل لوقف الاحتجاجات الفلسطينية في قطاع غزة.

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