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جيرو : من الصعب مواجهة بلجيكا
2018/07/09 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أكد الدولى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي على صعوبة مباراة الديوك المقبلة أمام بلجيكا فى نصف نهائى مونديال 2018.

وقال جيرو : ” من الصعب مواجهة منتخب مثل بلجيكا، إنه يمتلك حارس عملاق وهو كورتوا وحائط دفاعى مميز لكن علينا استغلال الثغرات من أجل تحقيق الفوز”.

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