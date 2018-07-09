جيرو : من الصعب مواجهة بلجيكا

2018/07/09 | 09:59

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هاى كورة – أكد الدولى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي على صعوبة مباراة الديوك المقبلة أمام بلجيكا فى نصف نهائى مونديال 2018.

وقال جيرو : ” من الصعب مواجهة منتخب مثل بلجيكا، إنه يمتلك حارس عملاق وهو كورتوا وحائط دفاعى مميز لكن علينا استغلال الثغرات من أجل تحقيق الفوز”.

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