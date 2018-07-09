2018/07/09 | 09:59

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الأثنين 9 يوليو 2018 | 09:57 صباحاً

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اهالي المثنى يتظاهرون امام معامل الأسمنت ويقطعون طريقها للمطالبة بالتعيين

بغداد/...



قطع العشرات من اهالي منطقة وادي خرز جنوب غرب المثنى، الاثنين، الطريق المؤدي لمعامل الأسمنت للمطالبة بتحسين الخدمات وتخصيص جزء من التعيينات في تلك المعامل لأبناء المنطقة.

وقال مراسل "عين العراق نيوز" ان "العشرات من اهالي منطقة وادي خرز جنوب غرب المثنى تظاهروا، صباح اليوم الاثنين، وقطعوا الطريق المؤدي لمعامل الأسمنت للمطالبة بتحسين الخدمات وتخصيص جزء من التعيينات في تلك المعامل لأبناء المنطقة".

ونقل مراسلنا عن احد المتظاهرين، قوله، ان "المنطقة تعاني من سوء الخدمات في قطاعي الماء والكهرباء فضلاً عن الطرق، متهمين إدارات معامل الاسمنت بعدم الوفاء بوعودها بتعيين عدد منهم".

واشاروا المتظاهرين إلى أنهم اضطروا لقطع الطريق المؤدي لمعامل الأسمنت لإيصال طلباتهم، موضحين أنهم سيستمرون بالتظاهر لحين تلبية مطالبهم.انتهى3

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