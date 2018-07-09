2018/07/09 | 09:59

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الأثنين 9 يوليو 2018 | 09:36 صباحاً

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زعيم حركة أنصار الله اليمنية يشكر العراقيين لهذا السبب

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وجه زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، الشكر للعراقيين بعد اعلان احد فصائل الحشد الشعبي القتال الى جانب الشعب اليمني ضد تحالف العدوان بقيادة السعودية.

ونقلت وسائل اعلامية عن الحوثي قوله "يجب الحشد لمواجهة تقدم قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي والمدعومة من تحالف العدوان العربي بقيادة السعودية، في ساحل اليمن الغربي".

واضاف الحوثي ان "معركة الساحل وضعت التحالف في ورطة رهيبة ومستنقع كبير يتكبد فيه الخسائر المستمرة"، مشيرا الى ان "التحالف يسعى إلى تحقيق الرغبات الصهيونية والأمريكية تجاه البحر الأحمر وموانئه".

وتابع ان "رفض التحالف العربي بقيادة السعودي لمبادرة المبعوث الأممي تفضح بشكل كامل ذرائعه الواهية".

وتوجه زعيم انصارالله بالشكر للأمين العام لحزب الله - لبنان السيد حسن نصر الله، قائلا "نشكرك على موقفك المنطلق من القيم النبيلة في الوقوف إلى جانب المستضعفين"، كما نشكر "الأوفياء في العراق، والذين عبروا عن استعدادهم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في أزمته".

وكانت كتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي، قد أعلنت عن استعدادها للقتال إلى جانب الشعب اليمني وزعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي في اليمن.انتهى3

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