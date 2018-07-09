2018/07/09 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمم أكثر من 16 شخصا جراء تسرب الغاز بإحد حقول النفط شمال أربيل

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