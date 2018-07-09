2018/07/09 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق مساء أمس (الأحد) تصدي دفاعاتها الجوية لـ «عدوان إسرائيلي»، استهدف قاعدة عسكرية في وسط البلاد وإصابة أحد الطائرات المهاجمة.ونقلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تعلن تصديها لـ «عدوان إسرائيلي» على مطار التيفور) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تعلن تصديها لـ «عدوان إسرائيلي» على مطار التيفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).