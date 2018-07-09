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دمشق تعلن تصديها لـ «عدوان إسرائيلي» على مطار التيفور
2018/07/09 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دمشق مساء أمس (الأحد) تصدي دفاعاتها الجوية لـ «عدوان إسرائيلي»، استهدف قاعدة عسكرية في وسط البلاد وإصابة أحد الطائرات المهاجمة.

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