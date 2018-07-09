تسمم جماعي بعد تسرب في حقل نفطي بدهوك

2018/07/09 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر طبية الاثنين أن تسعة اشخاص على الاقل اصيبوا بالاختناق والتسمم بعد استنشاقهم مادة كيميائية متسربة من حقل نفطي في دهوك.

وحصل تسرب الغاز في الساعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي داخل حقل للنفط في ناحية جمانكي في دهوك بحسب مراسل كوردستان 24.

وقالت المصادر الطبية إن من بين المصابين سبعة اطفال وإنهم نقلوا جميعا الى المستشفيات.

وأشارت المصادر الى أن حالة المصابين مستقرة وقد يغادرون المستشفى في أي لحظة.

ولم تعرف بعد اسباب تسرب الغاز من حقل النفط.

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