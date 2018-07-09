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نيمار وهازارد على رادار مدريد لتعويض رحيل رونالدو
2018/07/09 | 10:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏ماركا | نيمار الخطة "A” لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وإيدين هازارد الخطة "B”.

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