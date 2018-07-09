الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلفة الموظفين

2018/07/09 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن إطلاق الدفعة الثالثة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم صرف الدفعة الثالثة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 6464 موظف”.

وأضاف البيان، أن “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.



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