“واتسآب” يضيف ميزة جديدة للتنبؤ بالرسائل الخطرة

2018/07/09 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

اعلن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب عن اضافة ميزة جديدة تحمل اسم “Suspicious Link”، تُمكِّن المستخدمين من التحقق من الروابط والرسائل المزيفة المرسلة في المجموعات أو المرسلة أثناء الحديث مع صديق واحد.

وذكرت الشركة، ان “سيقوم التطبيق بإجراء فحص الخلفية للرابط إلى موقع الويب وسيقوم بتنبيهك إذا وجد شيئًا مريبًا.



وعندما يكشف واتس آب عن رابط مشبوه، فإن الرسالة تحمل علامة حمراء، ستشير العلامة الحمراء إلى أنها إما رابط غير مرغوب فيه أو رابط تصيد احتيالي أو تعيد التوجيه إلى موقع ويب إخباري مزيف،وتم رصد هذه الميزة في إصدار بيتا WhatsApp 2.18.204، فان الخطوات الأخرى التي اتخذتها الشركة حتى الآن هي ، ان هناك دائما خيار لحظر الناس”.

يمكن للمشرفين للمجموعة أن يقرروا ويقيدوا العضو الآخر من إرسال النصوص في مجموعة معينة، وخفض مجموعة المسؤولين، حيث يمكنك تخفيض مشرفي المجموعة الحاليين إلى حالة العضو مع حقوق محدودة.انتهى/25

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