2018/07/09 | 19:42
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🔴 دي شامب : كانتي تفوق علي ميسي
نعيمة احمد / كتب في 09/07/2018 - 7:33 م
هاي كورة – صرح دي شامب ( مدرب منتخب فرنسا ) بأن كانتي تفوق علي ميسي فالحقيقة أنهم لم يشاهدوه عندما لعب أمامهم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 دي شامب : كانتي تفوق علي ميسي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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