2018/07/09 | 19:42

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🔴 دي شامب : كانتي تفوق علي ميسي

نعيمة احمد / كتب في 09/07/2018 - 7:33 م

هاي كورة – صرح دي شامب ( مدرب منتخب فرنسا ) بأن كانتي تفوق علي ميسي فالحقيقة أنهم لم يشاهدوه عندما لعب أمامهم

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