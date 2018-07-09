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التعادل ينهي مباراة البحري والديوانية
2018/07/09 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} تعادل ناديا البحري والديوانية بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب الجولة 17 من منافسات المرحلة الثانية للدوري الكروي الممتاز.وسجل هدفي البحري حسام السراي في الدقيقتين 53 و 70 { ضربة جزاء}، بينما سجل هدفي الديوانية كل من اياد سدير في الدقيقة 74 وعماد عبد الزهرة في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.انتهى

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