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فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

الاثنين 9 يوليو 2018 - 19:17

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

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