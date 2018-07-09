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فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد
2018/07/09 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

الاثنين 9 يوليو 2018 - 19:17

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد

فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا اندلع في المحطة العالمية لسكك الحديد في منطقة العلاوي وسط بغداد 

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