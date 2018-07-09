2018/07/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتمكن المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم من السفر الى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج، بعد نحو سنتين من الحصار والاقامة الجبرية المفروضة عليه، وذلك بعد ان منحته السلطات جواز سفر، وسمحت له بالمغادرة بعد تدهور وضعه الصحي. وكشف الفريق الطبي المعالج أن آية الله قاسم قد نقل بسيارة الإسعاف الى مطار البحرين الدولي حيث غادر الى المملكة المتحدة وهي الوجهة التي شخصها وحددها الاطباء كخيار مناسب طبياً لحالته الصحية.وتدهورت صحة الشيخ عيسى قاسم نتيجة الحصار الذي تفرضه عليه السلطات البحرينية منذ يونيو ألفين وستةَ عشر.ورغم سماح السلطات بمغادرته، تعم البحرين موجة من القلق والاستنفار في ظل قرار مَلَكي سابق بترحيل الشيخ قاسم وإسقاط جنسيته، خاصة وان الشعب البحريني منع من توديع اية الله قاسم الى المطار. وقد أكدَ مدير الحوزة العلمية البحرينية الشيخ عبد الله الدقاق عدم وجود ضمانات تلزم النظام بعودة الشيخ عيسى قاسم الى البلاد بعد أنْ يَتلقّى العلاج في لندن، معرباً عن أمله في أنْ تسود لغة الحكمة والمنطق، وأنْ تسمح السلطات للشيخ قاسم بالعودة الى البلاد.وهذه المرة الثانية التي تتدهور حالة رجل الدين منذ ان امرت محكمة بسحب جنسيته وحبسه سنة مع وقف التنفيذ اثر إدانته بتهم تتضمن خدمة مصالح أجنبية، حيث خضع لعملية جراحية نهاية العام الماضي.انتهى .ص .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول آية الله قاسم الى لندن لمتابعة العلاج بعد تدهور حالته الصحية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول آية الله قاسم الى لندن لمتابعة العلاج بعد تدهور حالته الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).