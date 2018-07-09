حريق في فندق قيد الإنشاء شمال النجف الأشرف

2018/07/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير في النجف، إن حريقًا اندلع، عصر اليوم، في فندق قيد الانشاء قرب مرآب بغداد، شمال محافظة النجف الأشرف.وأضاف، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه الى الآن.يشار الى أن بغداد وأغلب المحافظات تشهد بين فينة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، الأمر الذي تعزو غالبيتها فرق الدفاع المدني إلى حدوث تماس كهربائي.انتهى.ص.هـ.ح.

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