2018/07/09 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: دول الجوار أحكمت على مصادر المياه في العراق

بغداد/..



أكد الخبير الاستراتيجي بمجال المياه والسدود رمضان حمزة، الاثنين، ان دول الجوار أحكمت على مصادر المياه في العراق، مبينا ان من الضروري القيام بدراسة منهجية للدورة المائية (الهيدرولوجية) والوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية في كل من إمدادات المياه والطلب لمختلف الاستخدامات.

وقال حمزة، لـ"عين العراق نيوز"، ان "دول الجوار الجغرافي للعراق أحكمت على مصادر المياه التي يعتمد عليها بات من الضروري القيام بدراسة منهجية للدورة المائية (الهيدرولوجية) والوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية في كل من إمدادات المياه والطلب لمختلف الاستخدامات".

واضاف ان "حساب الأحجام والتصاريف بحدودها الدنيا، وأن يأخذ في نظر الاعتبار المسائل المتعلقة بإمكانية التوصل الى اتفاق مع الدول المتشاطئة حول على تصاريف محددة، والتحول"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية عليها ان تعتمد على طرق الري والحد من الاستهلاك بتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه".

ولفت إلى ان "هذه الخطوات ستكون أدوات حاسمة لدعم أي مبادرة تهدف إلى التصدي لتحديات ندرة المياه وشحتها"، موضحا ان "إعادة تدقيق ما يورد من المياه الى العراق ستكون خطوة على الطريق الصحيح (أداة من ادوات الادارة المتكاملة للموارد المائية) عن طريق وضع الاتجاهات في إمدادات المياه والطلب وإمكانية الوصول إليها واستخدامها في السياق الأوسع للحكومة والمؤسسات والنفقات العامة والخاصة والقوانين والاقتصاد السياسي الأوسع للمياه في مجالات محددة".

وطالبت جمعية حماة نهر دجلة و29 منظمة مدنية وبيئية عراقية ودولية، الاربعاء، بوضع اتفاقات تحدد الاستخدام المشترك لمياه حوض نهري دجلة والفرات بين العراق وايران وتركيا، فيما كشفت أن العراق حتى الآن لم يخض أي حوار جاد مع تركيا بشأن سد أليسو واضراره الكارثية على البلاد.



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