2018/07/09 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 9 يوليو 2018 | 07:18 مساءً

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقا في المحطة العالمية بمنطقة العلاوي

بغداد/.



أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الذي اندلع في المحطة العالمية في منطقة العلاوي.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في داخل المحطة العالمية في منطقة العلاوي ببغداد".انتهى5

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