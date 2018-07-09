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مصدر امني: اندلاع حريق داخل المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد
2018/07/09 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد.

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