مصدر امني: اندلاع حريق داخل المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد

2018/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق داخل المحطة العالمية لسكك الحديد وسط بغداد.

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