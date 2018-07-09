2018/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية : القبض على متاجر بالأسلحة في العاصمة بغداد

09/07/2018 19:35:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية, الاثنين, عن القبض على متاجر بالأسلحة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نه "بناء على معلومات استخبارية تفيد بنشاط م ع الشمري من سكنة مجمع المصطفى الحواسم شارع الزوراء م/ ٩٦٥ منطقة الزعفرانية في تجارة الاسلحة, شرعت قوة بأمره امرف٣ ل٣ فق١ ش أ وضابط استخبارات الفوج وأمر سرية مغاوير وأمر س٣ وبإشراف امر اللواء لتفتيش المكان وتمكنت القوة من ضبط عدد من الأسلحة والمعدات".

وأضافت أنه "تم ضبط بداخل المنزل بنادق كلاشنكوف عدد(٨) ومسدس صوتي محور عدد(٢), فضلاً عن جهاز مناداة كينود عدد(١), وإلقاء القبض على المتهم وإحالته الى مركز شرطة الزعفرانية مع المضبوطات".

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