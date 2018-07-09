2018/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية : فرق الدفاع المدني تكافح الحريق في المحطة العالمية بمنطقة العلاوي

09/07/2018 19:29:00 PM | عدد القراءات : 3

واع / بغداد / م .ك

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الذي اندلع في المحطة العالمية في منطقة العلاوي.

وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في داخل المحطة العالمية في منطقة العلاوي ببغداد".

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