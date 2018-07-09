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بارزاني يتباحث مستقبل كورد سوريا مع ماكغورك
2018/07/09 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مستقبل الكورد في سوريا مع ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله ماكغورك والوفد المرافق في اربيل .

وتناقش الجانبان التطورات السياسية في المنطقة، فيما عبر بارزاني عن قلقه بشأن مستقبل الكورد في سوريا.

ومع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات الحكومية السورية على فصائل المعارضة، تثير المناطق الكوردية جدلا كبيرا بشأن مستقبلها وسط تخوف مراقبين من عودة سياسات دمشق الاقصائية بحق الكورد السوريين.

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