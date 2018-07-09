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في روسيا.. بيتزا بطعم نجوم المونديال (بالصور)
2018/07/09 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- اثرت بطولة كاس العالم التي تجري حاليا في روسيا على العديد من مناحي الحياة، اذا يقوم مطعم في مدينة سانت بطرسبرغ بإعداد وجبات بيتزا رسمت عليها صور لنجوم المونديال.

ويقول أحد عمال المطعم لكوردستان 24 ان "هذه البيتزا اسمها آرت، وهي مصنوعة من مكونات البيتزا المعروفة، وجاءت فكرة رسم وجوه نجوم كرة القدم عليها لدعم المونديال المقام في بلادي".

واضاف ان العديد من الزبائن يطلبون البيتزا التي تحمل صور كريستيانو رونالدو وميسي وسواريز ولاعبي المنتخب الروسي.

وقال أحد زبائن المطعم ان طعم البيتزا يعجبه خصوصا حين تكون صورة اللاعب رونالدو عليها لأنه معجب بهذا النجم الكروي.

وفجر مونديال روسيا مفاجآت كبيرة خصوصا مع خروج كبار المنتخبات واللاعبين من المنافسة، فيما ينتظر أن تكون المباراة النهائية في 15 من شهر اب اغسطس المقبل لتحدد حامل اللقب.

سوار أحمد

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