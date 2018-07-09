أكبر احزاب كوردستان يوضح حقيقة

2018/07/09 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان "نوضح هنا للراي العام بان هذه الوثيقة مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة وهو اسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر لذا ننفي نفيا قاطعا هذا الخبر جملة وتفصيلا".

ودعا البيان السلطات المختصة الى التحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر فيما طالب بمقاضاتهم.

وكتب عضو وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني على صفحته في فيسبوك "كنت اسمع عن الجيوش الالكترونية ولكن خلال السنتين الاخيرتين ضبطت عددا منهم بالجرم المشهود".

واضاف "ماهكذا ايها الاخوة في الوطن؟ ماهدفكم وماذا تبغون؟ الم تشبعوا من القتل والدمار، هذه الوثيقة كذب وافتراء ونحن لم نوقع اي وثيقة".

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