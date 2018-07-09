القاضي ليث جبر : مفوضية الانتخابات تنهي اليوم الاول من تدقيق محطات البصرة وواسط .

2018/07/09 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة عن انتهاء عمليات الفرز والعد اليدوي مساء هذا اليوم لمحافظتي البصرة وواسط بتدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون بعد ان تم نقلها الى مركز الفرز والعد اليدوي في بغداد , والعمل مازال مستمرا لإكمال بقية المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لبقية المحطات الانتخابية لمحافظات ذي قار و المثنى والديوانية وميسان وبشكل تراتبي وان تلك العملية تمت بأشراف مجلس المفوضين وكذلك مدراء مكاتب الانتخابات من القضاة المنتدبين لتلك المحافظات وحضور مميز لممثلي الامم المتحدة ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام كافة

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