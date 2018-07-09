المفوضية تعلن اكمال تدقيق نتائج محافظتي البصرة وواسط

2018/07/09 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات، القاضي ليث جبر، بان مفوضية الانتخابات انهت اليوم الاول من تدقيق محطات البصرة وواسط.

وقالت جبر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه تم الانتهاء من عمليات الفرز والعد اليدوي مساء اليوم لمحافظتي البصرة وواسط بتدقيق جميع المحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون بعد ان تم نقلها الى مركز الفرز والعد اليدوي في بغداد.

وأشار إلى أن” العمل مازال مستمرا لإكمال بقية المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لبقية المحطات الانتخابية لمحافظات ذي قار و المثنى والديوانية وميسان وبشكل تراتبي، موضحا ان تلك العملية تمت بأشراف مجلس المفوضين وكذلك مدراء مكاتب الانتخابات من القضاة المنتدبين لتلك المحافظات وحضور “مميز” لممثلي الامم المتحدة ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام كافة، وفقاً للبيان.

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