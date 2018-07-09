فيديو| الرزاز يقدم بيانه الحكومي لمجلس النواب الأردني لنيل الثقة

2018/07/09 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، خطة عمل حكومته إلى أعضاء مجلس النواب من أجل الحصول على الثقة.

وتم تحديد الأحد المقبل موعدا لبدء المناقشات بين أعضاء المجلس والحكومة.

المزيد من التفاصيل في تقرير داما الكردي مراسلة الغد من عمان.

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