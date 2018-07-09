الجهاد الإسلامي: قرار الاحتلال تشديد حصار غزة «إعلان حرب»

2018/07/09 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار، الذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 11 عاما، بمثابة “إعلان حرب”، لن تكون المقاومة عاجزة أبدا عن الرد عليه.

وأضافت الحركة، في بيان اليوم الإثنين، “أن سنوات الحصار الطويل التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تفلح أبدأ في كسر صموده وزعزعة موقفه الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته، ولن تفلح سياسات الإرهاب المنظم التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أي من الأهداف المرسومة، كما لن يشكل تواطؤ العديد من الأطراف والوفود التي تساوم الشعب الفلسطيني على نضاله وحقوقه مقابل تسهيلات محدودة، لن يشكل عاملا في زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته”.

وأكدت أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي لكل هذه السياسات العدوانية والرد عليها.

وأوضحت، أنها في حالة تنسيق مع القوى والفصائل لتقييم كافة المستجدات بما فيها إجراءات الاحتلال الأخيرة التي نتعامل معها باعتبارها إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني.

وحملت الحركة العالم كله مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب، التي ينتهجها الاحتلال وتمادي حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا ومحاولات فرض التهجير مرة أخرى في الخان الأحمر ومناطق أخرى في الضفة والقدس وتشديد الحصار والعدوان على قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر اليوم الإثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم، واستثنى فقط الإمدادات الإنسانية الواردة عبر المعبر، التي تتضمن الأدوية والمواد الغذائية.

وأوضح نتنياهو، أن سبب الإغلاق يعود إلى اشتداد وتيرة الحرائق الناتجة عن الطائرات الورقية التي تطلق تجاه أراضي ومزارع الاحتلال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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