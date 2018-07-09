2018/07/09 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بلادها من التكتل، وإلا جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.

وأضافت ماي، بعد قليل من استقالة اثنين من كبار وزراء حكومتها، احتجاجا على خططها الخاصة بالانسحاب، أن عروض بروكسل غير مقبولة.

وأوضحت ماي للبرلمان، «ما نقترحه يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي، فهو يلزمه بالتفكير مجددا وبتجاوز المواقف التي اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات».

وأشادت ماي بوزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز، اللذين استقالا احتجاجا على خطتها للانسحاب، ما أثار أزمة داخل حكومتها.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماي تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير المسار وتهدد بالانسحاب دون اتفاق) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماي تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير المسار وتهدد بالانسحاب دون اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).