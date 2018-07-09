بيراميدز يفاضل بين عبد الله السعيد وشيكابالا

2018/07/09 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر بدأ نادي بيراميدز، في التفكير جديًا، للتعاقد مع الثنائي عبد الله السعيد، لاعب أهلي جدة السعودي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك.

عبد الله السعيد، انتقل لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من الأهلي المصري، بينما شيكابالا، انتهت فترة إعارته للرائد السعودي، ليعود إلى بيته الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيراميدز يفاضل خلال الوقت الحالي بين الثنائي السعيد وشيكابالا، من أجل تدعيم الصفوف خلال الفترة الحالية.

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وتشهد الفترة الحالية، رفض شيكابالا العودة لنادي الزمالك، مفضلًا الانتقال لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الجانب الآخر، فاللاعب عبد الله السعيد علاقته جيدة جدًا بإدارة نادي بيراميدز، خاصة بحسام البدري رئيس النادي، الأمر الذي قد يجعلنا نراه بقميص الفريق الفترة القادمة.

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— جول مصر (@goaleg) July 9, 2018

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