الأهلي يستعد لتاونشيب بخماسية في شباك كراسوندار الروسي

2018/07/09 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر حقق الأهلي فوزاً كبيراً بخمسة أهداف لهدف، على حساب كراسوندار الروسي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، في معسكر الأهلي الاعدادي للموسم الجديد في كرواتيا.

تقدم كراسوندار مبكراً في الدقيقة التاسعة، بعد كرة عرضية قابلها مهاجم الفريق برأسية سكنت شباك الأهلي، ثم تعادل وليد سليمان للقلعة الحمراء في الدقيقة 22.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن وليد سليمان من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة الأول من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل ميدو جابر من إضافة الهدفين الثالث والرابع، في الدقائق 77 و80.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، استطاع اسلام محارب إضافة الهدف الخامس للمارد الأحمر، بتسديدة بعد تمريرة من محمد شريف.

وتعد هذه هي المباراة الودية الأخيرة للأهلي، قبل انطلاق موسمه الجديد يوم 17 يوليو الجاري، أمام تاونشيب البتسواني في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





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