منافس ليبي للتعاون السعودي في صفقة ضم كابوريا من الزمالك

2018/07/09 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن دخول أحمد موسى كابوريا لاعب الزمالك، دائرة اهتمامات أهلي طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كابوريا خرج من حسابات الزمالك بعد عدم تقديم المردود الجيد في الفترة التي قضاها مع الفريق قبل أن يخرج إعارة للاتحاد السكندري.

ووفقًا للتقارير أن أهلي طرابلس دخل ضمن الأندية التي ترغب في ضم كابوريا خلال فترة الانتقالات الحالية، افتناعًا بإمكانياته الكبيرة.

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وأشارت التقارير أن أهلي طرابلس سينافس كلًا من التعاون السعودي وسموحة والإسماعيلي على الظفر بخدمات كابوريا في الموسم الجديد.

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وتقدم النادي الليبي بعرض رسمي بقيمة 150 ألف دولار، لضم كابوريا موسمًا على سبيل الإعارة.

ناصر الشاذلي يعتبر مبابي استثناء كميسي 🗣️#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/pql04UYKsx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2018

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