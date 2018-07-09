2018/07/09 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد النفطية حققت 40.345 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بزيادة نحو 12.7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح اللعيبي في بيان، أن "مجموع الإيرادات المتحققة للنصف الأول من العام الحالي بلغت 40 ملياراً و345 مليوناً و235 ألف دولار، في حين كانت الإيرادات المتحققة للنصف الأول من العام الماضي 27 ملياراً و642 مليوناً و329 ألف دولار". وأضاف أن "مجموع الصادرات المتحققة للنصف الأول من العام الحالي سجلت أيضاً ارتفاعاً في معدلاتها وكانت 625 مليوناً و193 ألفاً و749 برميلاً، في حين كانت في العام الماضي 592 مليوناً و439 ألفاً و163 برميلاً". وأشار اللعيبي إلى أن "معدل سعر البيع لشهر حزيران للعام الحالي 2018 شهد ارتفاعاً مقارنة بشهر حزيران من العام 2017 الماضي حيث بلغ (69,322) دولار للبرميل في حين كان معدل البيع لحزيران 2017 (42,067) دولار للبرميل". وقال الوزير العراقي إن "زيادة إيرادات بيع النفط سيساهم في التقليل من نسبة العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لهذا العام". ويرجع الارتفاع الكبير في حجم إيرادات النفط إلى ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية لتصل إلى حدود 70 دولاراً للبرميل الواحد. وأدى تراجع الأسعار في الأعوام القليلة الماضية إلى تراجع الإيرادات التي يعتمد عليها العراق لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة. وبلغت صادرات العراق النفطية في شهر حزيران/يونيو الماضي 3.521 مليون برميل يومياً، وفق أرقام وزارة النفط. والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يومياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبار اللعيبي: عائدات صادرات النفط العراقي في النصف الأول بلغت 40 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبار اللعيبي: عائدات صادرات النفط العراقي في النصف الأول بلغت 40 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).