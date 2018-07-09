أردوغان: نترك وراء ظهورنا النظام البرلماني الذي كلّف بلادنا ثمنًا باهظًا

2018/07/09 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، على ترك النظام البرلماني والبدء بالنظام الرئاسي، مبيناً بأن النظام البرلماني قد كلف بلاده ثمنًا باهظًا نتيجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه.جاء ذلك كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم تنصيبه رئيساً للبلاد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.وأوضح أردوغان أنّ تركيا ستتقدم في المرحلة الجديدة القادمة في كافة المجالات لا سيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمارات.وأضاف قائلاً: "سنعزز قدرات تركيا في كافة المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وأمن الحدود، وسنقوم بحملات كبيرة وضخمة في كافة المجالات وخاصة في الاستثمار والاقتصاد الكلي".وقال: " أتعهد بإعلاء شأن جمهوريتنا عبر مفهوم إدارة جديد".يتبع..

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