2018/07/09 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت شعبة الخطابة النسوية التابعة الى العتبة العباسية المقدسة دورة للفتيات من سنّ التاسعة الى الثامنة عشر وتبعاً لمنهاجٍ وُضع بإشراف لجنةٍ متخصّصة تتلائم مع كلّ مرحلةٍ عمريّة وبطريقة طرحٍ مشوّقة وحداثويّة تُخاطب عقولهنّ وترتقي لمستوى الخطاب القريب من الواقع .وقالت معاونة مسؤولة شعبة الحطابة :" ان الدورة تأتي استثماراً للعطلة الصيفيّة والعمل على توظيفها بالاتّجاه الصحيح وقد تمّ الإعلان عنها منذ فترةٍ وتمّ وضع منهاجٍ خاصّ بها موزّع على كلّ فئة ومرحلةٍ عمريّة بعد أن تمّ توزيعهنّ على شكل حلقاتٍ تدريبيّة وبإشراف متدرّبات لهنّ من الخبرة ما يؤهّلنّ لهذه المهمّة وكان الإقبال كبيراً .واضافت :" ضمّ المنهاج فقراتٍ عديدة أهمّها :-- دروس ومحاضرات في طرق وقراءة الأطوار .- القراءة الصحيحة للقرآن مع فقرات تفسيره بعض الآيات مدعمةً بالشواهد القرآنيّة والأحاديث النبويّة .- دروس في سيرة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) والاطّلاع على أحاديثهم وربطها بالواقع المعاصر وما نعيشه حاليّاً.- دروس فقهيّة وأخرى عقائديّة بما يتلاءم مع كلّ عمر.- فقرات في تعلّم فنّ الشعر والإلقاء.- فقرات إثرائية متعدّدة".مبينة إنّ الدورة تُقام يوميّاً في سرداب توسعة الإمام الكاظم(عليه السلام) وقد تكفّلت العتبة العبّاسية المقدّسة بتوفير سيّارات لنقل المشتركات من مناطق سكناهنّ الى العتبة المقدّسة ذهاباً وإياباً مشيرة الى انه سيتمّ في انتهاء الدورة إجراء حفلٍ خاصّ مع توزيع شهاداتٍ تقديريّة وهدايا تبريكيّة من صحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) مع الأخذ بيد الطالبات المتميّزات في الدورة والعمل على رعايتهنّ واحتضانهنّ مستقبلاً .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية المقدسة تسلح الفتيات فكريا وثقافيا) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية المقدسة تسلح الفتيات فكريا وثقافيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).