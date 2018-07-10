أزمة البريكست ومكاسب

2018/07/10 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي

مباشر: هيمنت التوترات المتعلقة بطريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بالإضافة إلى مكاسب الأسهم الأمريكية.

فيما تهاوت الليرة التركية بما يقرب من 4% خلال تعاملات اليوم بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

مخاوف بشأن "بريكست"

قدم الوزير البريطاني لمفاوضات "بريكسيت" ديفيد ديفيس استقالته من منصبه اعتراضاً على نهج المناقشات، ليتم تعيين "دومينك راب" وزير الإسكان بدلاً منه.

وتزايدت التوترات بعد استقالة وزير الحارجية البريطاني "بوريس جونسون" أيضًا مما يؤكد على وجود انقسام حكومي بشأن طريقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، طرح رئيس المجلس الأوروبي فكرة إلغاء البريكسيت بعد استقالة وزير الخارجية وكذلك وزير مفاوضات الخروج البريطاني الاتحاد الأوروبي.

مكاسب "وول ستريت"

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي بدعم أسهم القطاع المالي، ليسجل "داو جونز" أعلى مستوى في 3 أسابيع

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 6 أشهر

فيما صعدت البورصات الأوروبية في الختام مع مكاسب الأسواق العالمية ورغم زيادة التوترات المتعلقة بالبريكسيت.

ومن جانبه أشار "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي بنتائج التيسير النقدي الذي يقوم به البنك في منطقة اليورو.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين، كما صعد فائض الميزان التجاري في ألمانيا خلال مايو الماضي وفقا للتقديرات.

أما بورصة طوكيو في أغلقت في المنطقة الخضراء بنهاية التعاملات، ليسجل "نيكي" أعلى مستوى في أسبوع.

صعود النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مع تراجع الإمدادات في ليبيا والمخاوف من تراجعها في إيران جراء العقوبات الأمريكية.

وذكر رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يومياَ مقارنة بأعلى مستوى في فبراير عندما بلغ 1.28 مليون برميل يوميا.ً

كما ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو خلال التعاملات، قبل أن يتعافى.

تراجع الليرة التركية

بعد ارتفاعها 1% في وقت سابق من التعاملات أمام العملة الأمريكية، هبطت العملة التركية بنحو 3.7% بعد الإفصاح عن التشكيل الوزاري الجديد.

وضمت الحكومة الجديدة تعيين نجل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغات" وزيراً للمالية مما يزيد من المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

فيما أزالت تركيا فقرة من دستور البلاد تشير إلى تعيين محافظ البنك المركزي للبلاد لمدة 5 سنوات دون أن توضح الفترة البديلة لذلك.

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