2018/07/10 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأشار بطل الثنائية المحلية في إسبانيا (دوري وكأس) في بيان بموقعه على الانترنت إلى أنّ اللاعب البالغ عمره 21 عاماً انضم مقابل 31 مليون يورو (36.4 مليون دولار) بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو تدفع تحت بنود أخرى.

وأضاف البيان: "اللاعب سيوقع عقداً مع النادي لمدة ستة مواسم تنتهي في 2023-2024".

وقال برشلونة أيضاً إن قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 400 مليون يورو في خطوة للحيلولة دون تكرار ما حدث مع نيمار الذي ضمه باريس سان جيرمان من العملاق الكتالوني عندما دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في يوليو/تموز 2017.

وقاد ميلو غريميو للفوز بكأس ليبرتادوريس للأندية في أميركا الجنوبية العام الماضي وضمه برشلونة لتعويض رحيل أندريس إنييستا ومواطنه باولينيو.

وأنهى إنييستا مسيرة استمرت 16 عاماً مع برشلونة في مايو/آيار وسينتقل إلى فيسل كوبي الياباني بينما عاد باولينيو إلى غوانغجو إيفرغراند الصيني على سبيل الإعارة.

ويأتي التعاقد مع ميلو أيضاً بسبب تعرض كارليس ألينا لاعب الوسط لإصابة خطيرة في الركبة في آخر مباراة للفريق الثاني في الموسم المنصرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن رسمياً عن ضم آرثر ميلو من غريميو) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن رسمياً عن ضم آرثر ميلو من غريميو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).