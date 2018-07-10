beIN موسكو - الحلقة 30

2018/07/10 | 01:51

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كل الحديث الآن عن تيري هنري

تيري هنري إضافة لا مثيل لها للمنتخب البلجيكي

الدراجي: لا وجود للمجهول والمصير هو الحصول على الكأس بالنسبة للمنتخبات الأربعة

المنتخب البلجيكي فريق أعلنت عنه الصحافة منذ عام 2002

غياب نجوم التي تعودنا تألقها

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