2018/07/10 | 01:51
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (beIN موسكو - الحلقة 30) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كل الحديث الآن عن تيري هنري
تيري هنري إضافة لا مثيل لها للمنتخب البلجيكي
الدراجي: لا وجود للمجهول والمصير هو الحصول على الكأس بالنسبة للمنتخبات الأربعة
المنتخب البلجيكي فريق أعلنت عنه الصحافة منذ عام 2002
غياب نجوم التي تعودنا تألقها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (beIN موسكو - الحلقة 30) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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