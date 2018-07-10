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من هو وزير خارجية بريطانيا الجديد جيرمي هانت
2018/07/10 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلفت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، وزير الصحة السابق جيرمي هانت، بتولي منصب وزير الخارجية، خلفا لبوريس جونسون، الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين 10 يوليو / تموز.

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