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منتخب بلجيكا يضع محل إلكترونيات في ورطة... وهذا هو السبب
2018/07/10 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع أحد محلات الإلكترونيات البلجيكية في ورطة كبيرة، حيث وضع رهانا على منتخب الشياطين الحمر مع زبائنه، ويبدو أنه اقترب من خسارة الرهان.

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