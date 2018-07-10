2018/07/10 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أحد محلات الإلكترونيات البلجيكية في ورطة كبيرة، حيث وضع رهانا على منتخب الشياطين الحمر مع زبائنه، ويبدو أنه اقترب من خسارة الرهان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب بلجيكا يضع محل إلكترونيات في ورطة... وهذا هو السبب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب بلجيكا يضع محل إلكترونيات في ورطة... وهذا هو السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).