غلاف سبورت : برشلونة يسير نحو ضم هازارد

2018/07/10 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الثلاثاء حول رغبة الفريق الكتالوني بضم لاعب المنتخب البلجيكي ونادي تشيلسي الانجليزي ايدان هازارد قائلة : الفريق الكتالوني يعمل ما بوسعه من أجل التوقيع مع لاعب المنتخب البلجيكي ايدان هازارد الذي يبلغ من العمر الـ٢٧ عام ، وذلك بعد تألقه الملحوظ في مونديال 2018 .

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