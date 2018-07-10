غلاف الموندو : آرثر وقع مع برشلونة

2018/07/10 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الثلاثاء بشأن انتقال لاعب المنتخب البرازيلي آرثر الي الفريق الكتالوني قائلة : اللاعب البرازيلي قد وقع عقده مع البرسا ، ويعتبر آرثر هو اول توقيع للبلوغرانا ويشمل تفاصيل عقده ما يلي :مده العقد 6 سنوات ، بملغ 31 مليون يورو ثابتة بالاضافة الي 9 مليون يورو متغيرة ، وقيمة الشرط الجزائي 400 مليون ، ولقد سافر البرازيلي اليوم ويصل في الغد ، وسوف يقوم بالفحص الطبي الخميس المقبل .

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