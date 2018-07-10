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أول تعليق من وزير خارجية بريطانيا الجديد
2018/07/10 | 02:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشاد وزير الخارجية البريطانية الجديد جيرمي هانت، الذي حل محل بوريس جونسون، الذي استقال أمس الاثنين 9 يوليو / تموز، بدور سلفه في السياسة البريطانية وتعامل لندن مع قضية ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.

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