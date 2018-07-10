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ارثر استغني عن مكافأته من أجل برشلونة
2018/07/10 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت صحيفة الموندو الاسبانية حول انتقال لاعب المنتخب البرازيلي آرثر ميلو الي الفريق الكتالوني هذا الصيف قائلة : برشلونة دفع مليون يورو إضافية لنادي غريميو البرازيلي وذلك لرغبة البرسا في إنتقال ارثر هذا الصيف بدلاً من يناير المقبل ، هذا المبلغ تحمل تكلفته ارثر حيث استغنى عن مكافأة توقيعه العقد من أجل الانضمام لبرشلونة .

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