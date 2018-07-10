جروس: هدفي تكرار تجربة أهلي جدة مع الزمالك

2018/07/10 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن إدارة القلعة البيضاء قامت بتوفير جميع طلباته خلال المفاوضات، خاصة بالموافقة على الجهاز الفني الأجنبي الذي طلبه.

وأضاف جروس خلال تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أن جميع مقاومات النجاح متوفرة الآن في الزماك، وهناك تفاهم بين الإدارة والجهاز الفني.

وتابع "هدفنا الآن هو التتويج بجميع البطولات والألقاب، وأن يصبح فريق الزمالك الأول في جميع المنافسات".

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وأردف "أنا مسئول عن النتائج وقيادة الفريق للانتصارات، وأقوم بتدريب اللاعبين لتحقيق الفوز على أي منافس يواجهونه".

واستطرد قائلًا "سأدخل أي مباراة وهدفي فيها الفوز فقط ولا بديل عنه، وأعتبر لعبة كرة القدم مثل الشطرنج، أسعى لتكرار تجربة أهلي جدة السعودي مع الزمالك، والتتويج بالبطولات".

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واختتم جروس تصريحاته قائلًا "أعرف أن الدوري المصري به منافسة شديدة، وأنا أعشق التدريب في مثل هذه الأجواء، وهو الأمر الذي يجعلني أبدع مع الفريق الذي أقوده".

الزمالك تعاقد مع المدرب السويسري منذ أيام، جاء خلفًا لخالد جلال، المدير الفني للفريق الأبيض، الذي قاده للتتويج بكأس مصر.

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— جول مصر (@goaleg) July 9, 2018

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