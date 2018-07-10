التعاون يتعاقد مع مهاجم بارتيزان الصربي

2018/07/10 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أعلن نادي التعاون السعودي، عن التعاقد مع الكاميروني لياندر تاوامبا، مهام فريق بارتيزان الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب تاوامبا مهاجم التعاون صاحب الـ28 عامًا، مع بارتيزان الموسم الماضي 51 مباراة، سجل فيها 19 هدف وصنع 12.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن فيها التعاقد مع المهاجم الكاميروني، برعاية من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ إدارة النادي تُنهي إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب نادي بارتيزان الصربي ، المهاجم الدولي الكاميروني “ #لياندر_تاوامبا ” لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث .#التعاون pic.twitter.com/UUbONuXvuV

— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 9, 2018وجاءت التغريدة كالآتي "بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي تُنهي إجراءات التوقيع رسمًيا مع لاعب نادي بارتيزان الصربي ، المهاجم الدولي الكاميروني لياندر تاوامبا لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث".

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يأتي ذلك في ظل تدعيمات التعاون، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2018/2019، والذي سيبدأ أغسطس المقبل.





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